Украинская разведка атаковала нефтебазу в Кирове

Источники в Главном управлении разведки Украины заявили о причастности к атаке на нефтебазу в Кировской области.

Анонимные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили агентству УНИАН, что их дроны атаковали ранее в среду нефтебазу в городе Котельнич Кировской области на расстоянии более 1100 от территории Украины.

Российские власти сообщали об атаке пяти беспилотных аппаратов самолетного типа, три из которых упали на территории объекта.

Ранее такие же источники взяли ответственность за атаку на нефтебазу «Атлас» в Каменском районе Ростовской области.