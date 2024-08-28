USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дурова освободила полиция... и передала в суд
Новость дня
Дурова освободила полиция... и передала в суд

Украинская разведка атаковала нефтебазу в Кирове

20:11 916

Источники в Главном управлении разведки Украины заявили о причастности к атаке на нефтебазу в Кировской области.

Анонимные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили агентству УНИАН, что их дроны атаковали ранее в среду нефтебазу в городе Котельнич Кировской области на расстоянии более 1100 от территории Украины.

Российские власти сообщали об атаке пяти беспилотных аппаратов самолетного типа, три из которых упали на территории объекта.

Ранее такие же источники взяли ответственность за атаку на нефтебазу «Атлас» в Каменском районе Ростовской области.

Нахчыван все еще под обстрелом
Нахчыван все еще под обстрелом срочно в номер
20:58 1129
Новое обвинение против Дурова
Новое обвинение против Дурова обновлено 21:34
21:34 1067
Дурова освободила полиция... и передала в суд
Дурова освободила полиция... и передала в суд о развитии ситуации
19:34 6656
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2553
В Азербайджане гендерный разрыв. Но почему?
В Азербайджане гендерный разрыв. Но почему? глава комитета Милли Меджлиса комментирует для haqqin.az
20:47 1222
Лига чемпионов: «Карабах» проигрывает «Динамо» и в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» проигрывает «Динамо» и в Баку видео, обновлено 21:36
21:36 1382
Дагестанский борец извинился перед Ильхамом Алиевым и народом Азербайджана за свой ляп
Дагестанский борец извинился перед Ильхамом Алиевым и народом Азербайджана за свой ляп
20:38 2399
Россия перебрасывает резервные войска из Ленинградской области в Белгород. Идут бои
Россия перебрасывает резервные войска из Ленинградской области в Белгород. Идут бои о развитии ситуации
21:23 6316
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено: 19:03
18:40 8957
Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна
Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна
18:28 6612
Фуад Нагиев проводит встречи с членами правительства Сербии
Фуад Нагиев проводит встречи с членами правительства Сербии ... и подписывает соглашения
19:40 1140

ЭТО ВАЖНО

Нахчыван все еще под обстрелом
Нахчыван все еще под обстрелом срочно в номер
20:58 1129
Новое обвинение против Дурова
Новое обвинение против Дурова обновлено 21:34
21:34 1067
Дурова освободила полиция... и передала в суд
Дурова освободила полиция... и передала в суд о развитии ситуации
19:34 6656
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2553
В Азербайджане гендерный разрыв. Но почему?
В Азербайджане гендерный разрыв. Но почему? глава комитета Милли Меджлиса комментирует для haqqin.az
20:47 1222
Лига чемпионов: «Карабах» проигрывает «Динамо» и в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» проигрывает «Динамо» и в Баку видео, обновлено 21:36
21:36 1382
Дагестанский борец извинился перед Ильхамом Алиевым и народом Азербайджана за свой ляп
Дагестанский борец извинился перед Ильхамом Алиевым и народом Азербайджана за свой ляп
20:38 2399
Россия перебрасывает резервные войска из Ленинградской области в Белгород. Идут бои
Россия перебрасывает резервные войска из Ленинградской области в Белгород. Идут бои о развитии ситуации
21:23 6316
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено: 19:03
18:40 8957
Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна
Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна
18:28 6612
Фуад Нагиев проводит встречи с членами правительства Сербии
Фуад Нагиев проводит встречи с членами правительства Сербии ... и подписывает соглашения
19:40 1140
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться