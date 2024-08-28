Лига чемпионов: «Карабах» проигрывает «Динамо» и в Баку
После первого тайма со счетом 1:0 выигрывает «Динамо».
«Карабах» был неплох в первые 45 минут, но не настолько хорош, как в матче в Загребе.
Хорваты отвечали контратаками, а единственный гол забили ударом из-за пределов штрафной площади.
*** 21:20
На 32-й минуте «Динамо» открывает счет.
Эффектный удар нанес Марко Пьяца. 1:0 в пользу гостей. Теперь «Карабаху» нужно забивать четыре гола.
*** 20:45
Матч «Карабах» - «Динамо» начался.
*** 20:14
В 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Карабахом» и загребским «Динамо».
В первой игре хорваты выиграли со счетом 3:0.
Сегодняшний матч будет обслуживать бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером.
Стартовые составы
«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Патрик Андраде, Жулио Ромао, Яссин Бензиа, Абделла Зубир, Леандро Андраде, Жуниньо.
«Динамо»: Иван Невистич, Сэми Ммаэ, Ронаэль Пьер-Габриэль, Кевин Теофил-Катрин, Такуя Огивара, Йосип Мишич, Сандро Куленович, Петар Сучич, Мартин Батурина, Марко Пьяца, Бруно Петкович.
Победитель получит право сыграть в основной стадии Лиги чемпионов, где впервые выступят 36 команд. Проигравший отправится в основную стадию Лиги Европы.