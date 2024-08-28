Лига чемпионов: «Карабах» проигрывает «Динамо» и в Баку

После первого тайма со счетом 1:0 выигрывает «Динамо».

«Карабах» был неплох в первые 45 минут, но не настолько хорош, как в матче в Загребе.

Хорваты отвечали контратаками, а единственный гол забили ударом из-за пределов штрафной площади.

*** 21:20

На 32-й минуте «Динамо» открывает счет.

Эффектный удар нанес Марко Пьяца. 1:0 в пользу гостей. Теперь «Карабаху» нужно забивать четыре гола.