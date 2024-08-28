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Лига чемпионов: «Карабах» проигрывает «Динамо» и в Баку

видео, обновлено 21:36
Отдел спорта
21:36 1386

После первого тайма со счетом 1:0 выигрывает «Динамо».

«Карабах» был неплох в первые 45 минут, но не настолько хорош, как в матче в Загребе.

Хорваты отвечали контратаками, а единственный гол забили ударом из-за пределов штрафной площади.

*** 21:20

На 32-й минуте «Динамо» открывает счет.

Эффектный удар нанес Марко Пьяца. 1:0 в пользу гостей. Теперь «Карабаху» нужно забивать четыре гола.

*** 20:45

Матч «Карабах» - «Динамо» начался.

*** 20:14

В 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Карабахом» и загребским «Динамо».

В первой игре хорваты выиграли со счетом 3:0.

Сегодняшний матч будет обслуживать бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером.

Стартовые составы

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Патрик Андраде, Жулио Ромао, Яссин Бензиа, Абделла Зубир, Леандро Андраде, Жуниньо.

«Динамо»: Иван Невистич, Сэми Ммаэ, Ронаэль Пьер-Габриэль, Кевин Теофил-Катрин, Такуя Огивара, Йосип Мишич, Сандро Куленович, Петар Сучич, Мартин Батурина, Марко Пьяца, Бруно Петкович.

Победитель получит право сыграть в основной стадии Лиги чемпионов, где впервые выступят 36 команд. Проигравший отправится в основную стадию Лиги Европы.

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