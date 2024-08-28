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Лукашенко: Демократия – это когда женщину можно головой о стенку

20:22 856

Лукашенко упомянул Дурова и демократию «в контексте образования, так как многие из тех, кто плохо учился в школе, потом начинают критиковать власть и говорить, что где-то на Западе, например, во Франции, лучше, чем на родине», цитирует главу белорусского государства БЕЛТА.

«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват – иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, если мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?», — сравнил Лукашенко.

Лукашенко также рассказал якобы о разговоре президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Путина — о нем, по его словам, ему рассказал Путин.

Лукашенко поведал о личной беседе Путина с Макроном

Дело, передает БЕЛТА, было после выборов в Беларуси, и французский лидер в телефонном разговоре с Путиным упомянул о белорусской тематике: «Вот, у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные… (после выборов это был разговор)», — говорит Лукашенко. — При этом в самой Франции в то же время бушевали акции «желтых жилетов».

«Помните, они мочили там, не смотря на то, женщина — не женщина.

И Путин рассказывает: «А я ему говорю: Эммануэль, ты посмотри, что во Франции творится». Вы же, говорит, без разбора бьете всех там — женщин и других, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: «Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура».

«Знаете, демократия — это «можно женщину головой об стенку, кровь хлещет во все стороны». В Америке можно там чернокожего задушить и ничего не будет. А сегодня Дурова арестовали. Поэтому я хочу, чтобы вы вот это почувствовали и вложили в голову нашим школьникам», — добавил Александр Лукашенко, обращаясь к педагогам.

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