Дагестанский борец извинился перед Ильхамом Алиевым и народом Азербайджана за свой ляп

Дагестанский борец сборной Азербайджана, отвечая на вопрос о значимости ордена «За службу Отечеству» 3-й степени, который ему был вручен после возвращения из Парижа, заявил: «Наверное, на метро буду бесплатно ездить. Награда, как награда».

Орден Магомедову был вручен распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Я выступаю за Азербайджан с 2022 года, - цитирует извинительную речь Магомедова Azerisport. - Хотел бы поблагодарить президента Азербайджанской Республики, руководство Федерации борьбы Азербайджана и всех, кто способствовал созданию для меня этой возможности. Я люблю Азербайджан и горжусь, что представляю эту страну. Именно под флагом Азербайджана я стал чемпионом Европы, призером чемпионата мира и Олимпийских игр. Трактовка моих слов в интервью одному из российских изданий является недоразумением. Орден, врученный мне президентом Азербайджанской Республики, для меня очень ценен и не может быть и речи о каком-то неуважении. В связи с произошедшим хочу принести свои извинения президенту Азербайджанской Республики и всему азербайджанскому народу».