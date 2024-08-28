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Дурова освободила полиция... и передала в суд
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Дурова освободила полиция... и передала в суд

США отказались поддерживать Тайвань

20:44 647

США не признают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров с главой МИД КНР Ваном И, сообщает сайт китайского внешнеполитического ведомства.

«Салливан заявил, что (...) Соединенные Штаты не намерены отделяться от Китая [по вопросам двусторонних отношений]. США придерживаются политики одного Китая и не поддерживают "независимость Тайваня", "два Китая" или "один Китай, один Тайвань"», — отмечается в сообщении МИД КНР.

Дополнительно подчеркивается, что обе стороны стремятся к мирному сосуществованию и не хотят допустить какой-либо эскалации в отношениях.

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