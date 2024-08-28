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Россия запретила въезд 92 гражданам США

20:47 292

В МИД России сообщили о запрете на въезд в страну 92 гражданам США на постоянной основе. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

"Помимо руководителей и чиновников различного звена силовых ведомств и спецслужб, глав ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих вооружения ВСУ и спонсирующих режим в Киеве, в "стоп-лист" включены также сотрудники редакций и репортеры ведущих изданий либерал-глобалистского толка", - сообщили в МИД РФ.

Согласно информации, в список вошли также главный редактор Эмма Такер и журналисты The Wall Street Journal, экс-глава бюро издания в Москве Нэйтан Ходж, а также корреспондент The Washington Post и The New York Times.

Внешнеполитическое ведомство России назвало это ответом на "безумный санкционный раж американской правящей элиты" и пообещало продолжить пополнение стоп-листов в будущем.

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