В Азербайджане гендерный разрыв. Но почему?
В подготовленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) глобальном отчете о гендерном разрыве в 2024 году (TheGlobalGenderGapReport 2024) Азербайджан сделал шесть шагов назад и занял 103-е место среди 146 стран мира. В отчете организации представлены количественные оценки гендерного равенства по 14 пунктам в четырех категориях — экономика, образование, здравоохранение и политика.
За нами следуют Узбекистан – 109-е место, Таджикистан- 112, Турция-128-ая строчка; интересно, что Япония заняла 118-е место в рейтинге. Из постсоветских стран Грузия – 69 место, Казахстан -76, Кыргызстан -90. Отметим, что в 2021 году Азербайджан в рейтинге на 100 месте, в 2022 -101-ом, в 2023 – 97-ом месте по уровню разрыва в гендерном равноправии. Лидерами в рейтинге являются Исландия, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия, Швеция, Никарагуа, ФРГ. А замыкают рейтинг Нигер, Алжир, Конго, Мали, Гвинея, Иран, Чад, Пакистан и Судан.
В отчете отмечается, что гендерный паритет медленно продвигается вперед — однако темпы такого движения таковы, что полный паритет остается недостижимым еще для пяти будущих поколений или еще 134 года.
Комментируя ситуацию с гендерным разрывом в Азербайджане, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса VI созыва Хиджран Гусейнова отметила, что исследования свидетельствуют, что в тех странах, где по правовым или каким-то социальным стереотипам не оказывают поддержку в том, чтобы женщины работали и строили карьеру, там, как правило, общество в тяжелом экономическом положении. Это мнение также подтверждает рейтинг стран в ежегодном отчете ВЭФ «О глобальном гендерном разрыве».
По ее мнению, в Азербайджане предпринимаются очень важные шаги в направлении защиты и расширения прав женщин. В частности, сократилось число профессий и рабочих мест, где женский труд был запрещен. В целях ликвидации дискриминации по признаку пола 674 профессии (должности) и рабочих мест, на которых был запрещен труд женщин, сокращен до 204. Причем эти 204 профессии (должности) и рабочие места запрещены не всем женщинам, а только беременным или имеющим детей до года. Также в связи с новыми изменениями в законодательстве Азербайджана женщины, беременные, имеющие детей до 14 лет, а также имеющие детей-инвалидов до 18 лет, могут привлекаться к ночным работам, сверхурочному труду и работе в период выходных дней, праздников и в другие считающиеся нерабочими дни. Кроме того, женщины с их письменного согласия наравне с мужчинами также допускаются к привлечению и направлению в командировки. В целом эти изменения в законодательстве увеличат возможности трудоустройства женщин в системе трудовых взаимоотношений. Очень важно, что эти изменения увеличат число рабочих мест и профессий для женщин, сказала Гусейнова.
Она так же сообщила, что одновременно сокращается разница между оплатой труда женщин и мужчин. В Стратегии занятости Азербайджана на 2019-2030 годы снижение уровня безработицы среди женщин принято в качестве приоритетного направления. При этом в качестве стратегической цели выбрано эффективное трудоустройство женщин и достижение достойного труда к 2025 году, добавила она.
«Порой значительная часть женщин добровольно отказывается от активного участия на рынке труда. Такие женщины больше внимания уделяют семье и детям. Одной из основных причин этого является острая нехватка дошкольных образовательных учреждений. Правда, по сравнению с предыдущими годами количество предприятий хотя и незначительно, но все же увеличилось. Однако отсутствие достаточного количества детских садов, а также яслей в некоторых районах, городах и селах лишает женщин возможности работать»,- уверена Гусейнова.
Еще одной проблемой остается то, что женщины, будучи специалистами, остаются вне рынка труда. Современные рабочие места требуют высоких научных, технологических знаний и навыков. Работа в этой области также должна быть усилена, сказала она.
Отметим, что Азербайджан в 20 веке совершил грандиозный прорыв в вопросе эмансипации женщин и равенстве полов. В середине 20-х годов на площади, где высится статуя Освобожденной женщины, а тогда она называлась площадь Освобожденной тюркской женщины (Azad тurk qadını meydanı), прошел митинг женщин за равноправие, на котором была провозглашена всеобщая грамотность женщин.
Азербайджанские женщины во времена Российской империи далеко отставали по уровню грамотности от немусульманских народов Азербайджана, в 20-е годы совершили революционную эмансипацию - от 8-ми до 50-лет девочки и женщины массово пошли в ликбезы. Всем было очевидно, что без всеобщей грамотности ни о каком освобождении женщин от вековых догм, затворничества, ранних браков, невежества, становления независимой и самостоятельной, открытой к освоению новых профессий и социальных ролей женщине не приходится говорить.
В те годы женщины, спев перед уроком Интернационал, уселись за парты и тщательно выводили буквы арабского алфавита азербайджанского языка. Уже к 1940-1941 учебному году среди студентов вузов и техникумов 41% составляли женщины. А в 50-е годы в азербайджанском обществе, масс медиа, литературе, национальном кино наряду с женщинами-передовиками производства на первый план вышли волевые женщины-инженеры, директора фабрик, вузов, судьи, министры…