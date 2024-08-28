В Азербайджане гендерный разрыв. Но почему?

В подготовленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) глобальном отчете о гендерном разрыве в 2024 году (TheGlobalGenderGapReport 2024) Азербайджан сделал шесть шагов назад и занял 103-е место среди 146 стран мира. В отчете организации представлены количественные оценки гендерного равенства по 14 пунктам в четырех категориях — экономика, образование, здравоохранение и политика. За нами следуют Узбекистан – 109-е место, Таджикистан- 112, Турция-128-ая строчка; интересно, что Япония заняла 118-е место в рейтинге. Из постсоветских стран Грузия – 69 место, Казахстан -76, Кыргызстан -90. Отметим, что в 2021 году Азербайджан в рейтинге на 100 месте, в 2022 -101-ом, в 2023 – 97-ом месте по уровню разрыва в гендерном равноправии. Лидерами в рейтинге являются Исландия, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия, Швеция, Никарагуа, ФРГ. А замыкают рейтинг Нигер, Алжир, Конго, Мали, Гвинея, Иран, Чад, Пакистан и Судан.

В отчете отмечается, что гендерный паритет медленно продвигается вперед — однако темпы такого движения таковы, что полный паритет остается недостижимым еще для пяти будущих поколений или еще 134 года. Комментируя ситуацию с гендерным разрывом в Азербайджане, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса VI созыва Хиджран Гусейнова отметила, что исследования свидетельствуют, что в тех странах, где по правовым или каким-то социальным стереотипам не оказывают поддержку в том, чтобы женщины работали и строили карьеру, там, как правило, общество в тяжелом экономическом положении. Это мнение также подтверждает рейтинг стран в ежегодном отчете ВЭФ «О глобальном гендерном разрыве». По ее мнению, в Азербайджане предпринимаются очень важные шаги в направлении защиты и расширения прав женщин. В частности, сократилось число профессий и рабочих мест, где женский труд был запрещен. В целях ликвидации дискриминации по признаку пола 674 профессии (должности) и рабочих мест, на которых был запрещен труд женщин, сокращен до 204. Причем эти 204 профессии (должности) и рабочие места запрещены не всем женщинам, а только беременным или имеющим детей до года. Также в связи с новыми изменениями в законодательстве Азербайджана женщины, беременные, имеющие детей до 14 лет, а также имеющие детей-инвалидов до 18 лет, могут привлекаться к ночным работам, сверхурочному труду и работе в период выходных дней, праздников и в другие считающиеся нерабочими дни. Кроме того, женщины с их письменного согласия наравне с мужчинами также допускаются к привлечению и направлению в командировки. В целом эти изменения в законодательстве увеличат возможности трудоустройства женщин в системе трудовых взаимоотношений. Очень важно, что эти изменения увеличат число рабочих мест и профессий для женщин, сказала Гусейнова. Она так же сообщила, что одновременно сокращается разница между оплатой труда женщин и мужчин. В Стратегии занятости Азербайджана на 2019-2030 годы снижение уровня безработицы среди женщин принято в качестве приоритетного направления. При этом в качестве стратегической цели выбрано эффективное трудоустройство женщин и достижение достойного труда к 2025 году, добавила она.