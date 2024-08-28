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Дурова освободила полиция... и передала в суд
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Дурова освободила полиция... и передала в суд

Нахчыван все еще под обстрелом

срочно в номер
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28 августа в 18:30 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбей Пашалинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщили в Минобороны Азербайджана.

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Лига чемпионов: «Карабах» проигрывает «Динамо» и в Баку
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Дагестанский борец извинился перед Ильхамом Алиевым и народом Азербайджана за свой ляп
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20:38 2428
Россия перебрасывает резервные войска из Ленинградской области в Белгород. Идут бои
Россия перебрасывает резервные войска из Ленинградской области в Белгород. Идут бои о развитии ситуации
21:23 6345
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
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18:40 8968
Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна
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18:28 6629
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Фуад Нагиев проводит встречи с членами правительства Сербии ... и подписывает соглашения
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