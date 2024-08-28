Нахчыван все еще под обстрелом

28 августа в 18:30 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбей Пашалинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщили в Минобороны Азербайджана.