Новое обвинение против Дурова
Павла Дурова не допрашивали в связи с расследованием по делу о возможном насилии в отношении его ребенка после задержания в Париже, об этом ообщили в прокуратуре.
*** 21:07
Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции начала расследование в отношении сооснователя Telegram в связи с подозрением в насилии с его стороны в отношении одного из его детей.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.
Утверждается, что речь идет о "серьезном насилии", которое он якобы применил в отношении одного из своих несовершеннолетних детей, 2017 года рождения, когда проживал в Париже.