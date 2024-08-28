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Дурова освободила полиция... и передала в суд
Новость дня
Дурова освободила полиция... и передала в суд

Новое обвинение против Дурова

обновлено 21:34
21:34 1100

Павла Дурова не допрашивали в связи с расследованием по делу о возможном насилии в отношении его ребенка после задержания в Париже, об этом ообщили в прокуратуре.

*** 21:07

Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции начала расследование в отношении сооснователя Telegram в связи с подозрением в насилии с его стороны в отношении одного из его детей.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

Утверждается, что речь идет о "серьезном насилии", которое он якобы применил в отношении одного из своих несовершеннолетних детей, 2017 года рождения, когда проживал в Париже.

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