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Дурова освободила полиция... и передала в суд
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Дурова освободила полиция... и передала в суд

Украинская разведка готовила подрыв еще одной нефтебазы в России

21:17 308

Группу украинских бойцов, планировавших взрыв на нефтехранилище, задержали в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Российские подразделения задержали группу диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища в Курской области. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы, утверждают силовики.

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