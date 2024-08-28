Украинская разведка готовила подрыв еще одной нефтебазы в России

Группу украинских бойцов, планировавших взрыв на нефтехранилище, задержали в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Российские подразделения задержали группу диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища в Курской области. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы, утверждают силовики.