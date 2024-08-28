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Израиль начал операцию на Западном берегу

обновлено 21:30
21:30 226

Силы безопасности Израиля продолжают широкомасштабную военную операцию в Иудее и Самарии.

В среду, 28 августа, ЦАХАЛ и спецназ пограничной полиции (МАГАВ) при поддержке авиации провели рейды в лагерях беженцев в Дженине, возле Тулькарм и в Иорданской долине. Погибли как минимум 11 человек.

*** 21:17

Рано утром в среду Израиль начал крупную военную операцию в нескольких районах северной части Западного берега, при этом палестинские органы здравоохранения заявили, что погибли по меньшей мере 10 человек.

Израильские военные подтвердили в среду, что ночью они совместно с израильским агентством безопасности начали крупную контртеррористическую операцию в районах Дженина и Тулькарма на Западном берегу, сообщает CNN.

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