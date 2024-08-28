Мария Захарова как зеркало борьбы за права человека

В последнее время персона Павла Дурова и его драматические приключения находятся в фокусе внимания всего мира. Что неудивительно, если учесть, что не где-то в Колумбии или в Сомали, а в самой Франции, колыбели европейской демократии, арестовывают без сколько-нибудь серьезных оснований создателя мессенджера Telegram, которым с разной степенью активности пользуются во всем мире около миллиарда человек…

В контексте злоключений Павла Дурова мир разделился на две части. Первая считает, что государство имеет право требовать сотрудничества в вопросах борьбы с преступностью, наркоторговлей и прочими нехорошими вещами. И поскольку современные мессенджеры обеспечивают преступному миру возможности, каких и в помине не было за всю историю человечества, ничего предосудительного в поведении властей Франции эта половина не находит. На что активно возражает вторая половина, уверенная, что свобода слова и самовыражения – это сама по себе ценность, возвышающаяся даже над борьбой с преступностью. «Это вопрос прецедента, - говорят они. - Если сегодня кто-то будет подавлять социальные сети из вполне благородных и легитимных соображений, то завтра кто-то другой, не такой совестливый и менее благородный, вполне может сделать то же самое, но уже в политических интересах». Сторонники Павла Дурова не спорят с тем, что Telegram стал прибежищем для преступного мира. В то же время, если на постсоветском пространстве этот мессенджер стал важным источником политической информации, то в Европе его гораздо чаще пользуются совсем в других целях.

В частности, могу сказать про Грузию. Да, моя страна не Европа, но тенденции в ней, примерно, те же. Так вот, в Грузии активными пользователями Telegram, в основном, являются наркоторговцы. Конечно, все грузинские СМИ имеют каналы в Telegram. Но они, как правило, второстепенные. Дескать, коль скоро есть Telegram, то надо и канал иметь. Пользователей у него немного, поскольку Грузия — это царство победившего Фейсбука. Так что, не жалко, пусть в хозяйстве будет один Telegram-канал. Толку от него никакого, но и вреда нет. В конце концов, кушать не просит... Логика сторонников Дурова предельно проста - уличать Telegram в росте преступности, примерно, то же самое, что обвинять кухонные ножи в росте числа убийств на бытовой почве. Можно, конечно, но путь - явно тупиковый. Никто не будет закрывать Telegram и уж, тем более, сажать Павла Дурова в реальную тюрьму на реальные 20 лет, как предусматривает выдвинутое против него обвинение. Короче, за Дурова можно не беспокоиться, как говорится, нам бы его проблемы. Также, вопреки опасениям алармистов, ничего не грозит и демократии в мире. Как уже было сказано, это на постсоветском пространстве Telegram про свободу слова, а в Европе - совсем про другое. Ваш покорный слуга занял нейтральную позицию, предпочитая не вмешиваться в этот спор. Франция - серьезная страна, прекрасно обойдется и без моей подсказки. Одно дело, когда люди в погонах или в пиджаках просят сливать в рутинном режиме нужную информацию, и совсем другое, когда по санкции суда от тебя требуют сотрудничества с государством.

Однако на фоне этой истории, взвинтившей в последние дни тиражи таблоидов, все чаще звучат другие параллели, и вот это уже совершенно неприемлемо! Лично меня удручает тот факт, что в широко развернувшейся дискуссии по делу Telegram на стороне Дурова активно выступают те, для кого конфликт между французскими властями и дуровским мессенджером — это не «спор хозяйствующих субъектов», каким он, собственно, и является, а один из элементов борьбы Кремля с «коллективным Западом». Как по мне, представители российской Госдумы и МИД РФ, разглагольствующие о «неприкосновенности свободы слова», выглядят не просто смешно, а откровенно карикатурно. Страна, в которой сотни человек отбывают реальные сроки за пустячные комментарии в социальных сетях, вдруг выступает в роли непримиримого защитника прав человека! Ну может ли быть на свете что-нибудь более циничное? Уверен, завтра к критике французской Фемиды присоединятся такие видные демократы и ценители гражданских свобод как Мадуро или Ким Чен Ын. Однако самая неприемлемая параллель в этой истории, я бы даже сказал, вопиюще неприемлемая, принадлежит самому Павлу Дурову, сравнившему себя с Эдвардом Сноуденом. И вот это уже, как говорит молодежь, полный отстой! Ведь кто такой Эдвард Сноуден? Отражение крайне левой, даже левацкой Америки, для которой хорошо все, что плохо для США. Помните классический слоган «Что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для Америки»? Так вот, это же самое, только наоборот. Сноуден – классический продукт этой самой левацкой Америки, которую целенаправленно, в духе ненависти к собственной стране, растят знаменитые американские университеты, которые одновременно воспитывают лучших в мире специалистов в конкретных областях и самых скверных и безответственных граждан США, считающих собственную страну средоточием мирового зла.