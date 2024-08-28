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Зеленский поговорил с Нетаньяху

28 августа 2024, 21:46 694

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяхузаявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе", - сообщил Никифоров.

Кроме того, по его словам, премьер-министр Нетаньяху выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Владимир Зеленский поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике. Стороны договорились о дальнейших контактах", - резюмировал Никифоров.

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