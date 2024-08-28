Зеленский поговорил с Нетаньяху
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
"Стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе", - сообщил Никифоров.
Кроме того, по его словам, премьер-министр Нетаньяху выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Владимир Зеленский поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике. Стороны договорились о дальнейших контактах", - резюмировал Никифоров.