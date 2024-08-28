Церемония открытия Паралимпиады в Париже

Сегодня в Париже состоится церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр.

Как и церемония открытия Олимпийских игр, эта также станет первой, которая будет проведена вне стадиона. Участники Игр пройдут по Елисейским полям до площади Согласия. Около 65 000 зрителей будут приветствовать их по пути следования.

Знаменосцами сборной Азербайджана будут таэквондист Имамеддин Халилов и легкоатлетка Ламия Велиева.

Всего на Паралимпиаде в Париже выступят 18 азербайджанских спортсменов. Сами соревнования начнутся завтра.