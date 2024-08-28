За что стреляли в Трампа? ФБР разводит руками

Федеральное бюро расследований до сих пор не установило мотивов покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, не считает, что у него были соучастники или что к случившемуся причастно иностранное государство, заявил представитель Бюро.

"ФБР не определило четкий мотив. Расследование продолжается, но мы не нашли никаких доказательств о том, что у подозреваемого были соучастники", - сообщил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель ФБР.

Он подчеркнул, что у ведомства "нет указаний" на то, что к случившемуся причастно иностранное государство.