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Дурову запретили покидать Францию
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Дурову запретили покидать Францию

И Германия пошла на Telegram

28 августа 2024, 22:23 930

Власти Германии возмутились тем, что Telegram недостаточно с ними сотрудничает. Об этом высказался замглавы Федерального ведомства по охране Конституции Зинан Зелен.

"Мы задаем Telegram вопросы, а ответы ограничены. Есть платформы, которые предоставляют информацию очень быстро и надежно в рамках разрешенных законом запросов, но Telegram к ним не относится", - отметил чиновник.

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