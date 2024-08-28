И Германия пошла на Telegram

Власти Германии возмутились тем, что Telegram недостаточно с ними сотрудничает. Об этом высказался замглавы Федерального ведомства по охране Конституции Зинан Зелен.

"Мы задаем Telegram вопросы, а ответы ограничены. Есть платформы, которые предоставляют информацию очень быстро и надежно в рамках разрешенных законом запросов, но Telegram к ним не относится", - отметил чиновник.