Дурова могут лишить гражданства Франции

При предварительном рассмотрении запроса Дурова о получении гражданства ответственная за это служба французского МИДа посчитала, что условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину» по предусмотренной для этого процедуре не были им выполнены. В частности, Дуров подтвердил владение французским языком, но также он должен был доказать, что способствует повышению «влияния Франции» в мире.

При этом в 2021 году, когда основатель Telegram получил паспорт Франции, он стал критиковать модерацию в мессенджере и отказывался сотрудничать с европейскими властями. Кроме того, он критиковал французские власти после терактов в Париже и Сен-Дени в 2015 году.

Россиянин запросил гражданство Франции в 2018 году и получил его по процедуре предоставления «выдающемуся иностранцу». При этом до получения французского паспорта Дуров якобы несколько раз тайно встречался с президентом страны Эммануэлем Макроном. В окружении Макрона изданию заявили, что встреч было всего «одна-две».

Процедура предоставления гражданства «выдающимся иностранцам» во Франции позволяет выдать паспорт страны людям, которые «способствуют росту влияния Франции». Технически процедуру запускает МИД, но на практике натурализацию влиятельных иностранцев запрашивают высокопоставленные чиновники — министры или президент. Они намерены получить выгоду для страны от предоставления иностранцу гражданства.