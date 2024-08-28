USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дурову запретили покидать Францию
Новость дня
Дурову запретили покидать Францию

Дурова могут лишить гражданства Франции

28 августа 2024, 22:48 804

У МИД Франции возникли претензии к выполнению основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым условий получения гражданства республики. Об этом сообщила газета le Monde.

При предварительном рассмотрении запроса Дурова о получении гражданства ответственная за это служба французского МИДа посчитала, что условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину» по предусмотренной для этого процедуре не были им выполнены. В частности, Дуров подтвердил владение французским языком, но также он должен был доказать, что способствует повышению «влияния Франции» в мире.

При этом в 2021 году, когда основатель Telegram получил паспорт Франции, он стал критиковать модерацию в мессенджере и отказывался сотрудничать с европейскими властями. Кроме того, он критиковал французские власти после терактов в Париже и Сен-Дени в 2015 году.

Россиянин запросил гражданство Франции в 2018 году и получил его по процедуре предоставления «выдающемуся иностранцу». При этом до получения французского паспорта Дуров якобы несколько раз тайно встречался с президентом страны Эммануэлем Макроном. В окружении Макрона изданию заявили, что встреч было всего «одна-две».

Процедура предоставления гражданства «выдающимся иностранцам» во Франции позволяет выдать паспорт страны людям, которые «способствуют росту влияния Франции». Технически процедуру запускает МИД, но на практике натурализацию влиятельных иностранцев запрашивают высокопоставленные чиновники — министры или президент. Они намерены получить выгоду для страны от предоставления иностранцу гражданства.

Россия начала эвакуацию жителей из Белгорода
Россия начала эвакуацию жителей из Белгорода о развитии ситуации
28 августа 2024, 23:26 10547
Нахчыван все еще под обстрелом
Нахчыван все еще под обстрелом срочно в номер
28 августа 2024, 20:58 3390
Российский военкор Алексей Живов: «Российское ПВО – это дырявое решето»
Российский военкор Алексей Живов: «Российское ПВО – это дырявое решето»
28 августа 2024, 23:38 864
Гурбан Гурбанов: «Если мы не забили ни разу и пропустили пять, то о чем тут можно говорить?»
Гурбан Гурбанов: «Если мы не забили ни разу и пропустили пять, то о чем тут можно говорить?»
28 августа 2024, 23:30 927
США предупреждают: Иран нанесет удар по Тель-Авиву
США предупреждают: Иран нанесет удар по Тель-Авиву
28 августа 2024, 23:10 1372
Зеленский заявил о критическом положении на фронте
Зеленский заявил о критическом положении на фронте видео, обновлено: 22:55
28 августа 2024, 22:55 12306
Мария Захарова как зеркало борьбы за права человека
Мария Захарова как зеркало борьбы за права человека главное в "деле Дурова"
28 августа 2024, 21:41 2038
Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна
Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна
28 августа 2024, 18:28 9136
«Карабах» в меньшинстве проиграл «Динамо» и сыграет в Лиге Европы
«Карабах» в меньшинстве проиграл «Динамо» и сыграет в Лиге Европы видео, обновлено 22:36
28 августа 2024, 22:36 4635
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
28 августа 2024, 16:33 8179
Новое обвинение против Дурова
Новое обвинение против Дурова обновлено 21:52
28 августа 2024, 21:52 3678

ЭТО ВАЖНО

Россия начала эвакуацию жителей из Белгорода
Россия начала эвакуацию жителей из Белгорода о развитии ситуации
28 августа 2024, 23:26 10547
Нахчыван все еще под обстрелом
Нахчыван все еще под обстрелом срочно в номер
28 августа 2024, 20:58 3390
Российский военкор Алексей Живов: «Российское ПВО – это дырявое решето»
Российский военкор Алексей Живов: «Российское ПВО – это дырявое решето»
28 августа 2024, 23:38 864
Гурбан Гурбанов: «Если мы не забили ни разу и пропустили пять, то о чем тут можно говорить?»
Гурбан Гурбанов: «Если мы не забили ни разу и пропустили пять, то о чем тут можно говорить?»
28 августа 2024, 23:30 927
США предупреждают: Иран нанесет удар по Тель-Авиву
США предупреждают: Иран нанесет удар по Тель-Авиву
28 августа 2024, 23:10 1372
Зеленский заявил о критическом положении на фронте
Зеленский заявил о критическом положении на фронте видео, обновлено: 22:55
28 августа 2024, 22:55 12306
Мария Захарова как зеркало борьбы за права человека
Мария Захарова как зеркало борьбы за права человека главное в "деле Дурова"
28 августа 2024, 21:41 2038
Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна
Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна
28 августа 2024, 18:28 9136
«Карабах» в меньшинстве проиграл «Динамо» и сыграет в Лиге Европы
«Карабах» в меньшинстве проиграл «Динамо» и сыграет в Лиге Европы видео, обновлено 22:36
28 августа 2024, 22:36 4635
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
28 августа 2024, 16:33 8179
Новое обвинение против Дурова
Новое обвинение против Дурова обновлено 21:52
28 августа 2024, 21:52 3678
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться