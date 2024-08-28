Швеция выдала Беларуси двух оппозиционеров - участников протестов в период президентской кампании 2020 года. Об этом сообщает шведское радио Ekot со ссылкой на адвоката Стефана Крстича.

Гражданин Беларуси приехал в Швецию с матерью два года назад и попросил убежища. Шведские власти знали о том, что в Беларуси в отношении них возбуждено уголовное производство.

Но в прошлом году их заявки на предоставление убежища были отклонены, а неделю назад их депортировали из Швеции в Беларусь.

По словам их родственников, оппозиционеров арестовали прямо на границе и доставили в следственный изолятор в Минске.

В Миграционном агентстве Швеции отказались подробно комментировать причины произошедшего, заявив, что им известно об этом случае и что ведомство критикуют за его действия.