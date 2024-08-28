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Украина обвинила Запад в страхе перед Россией

28 августа 2024, 23:19 534

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба открыто высказал недовольство союзниками, их постоянным "страхом перед эскалацией с Россией".

Об этом глава МИД Украины заявил в интервью польскому TVN24.

Кулеба дал понять, что если бы не страх союзников к эскалации, то Украина сейчас бы находилась в "гораздо лучшем положении".

В итоге война уже длится более 2,5 лет, затягивается, и за это Украина платит человеческими жизнями. Министр подчеркнул, что цель РФ – уничтожить Украину, цель Украины – убедить союзников не бояться Россию.

"Не бойтесь реакции России, мы вот ничего не боимся. Дайте нам то, что нужно, и мы победим", - пообещал Кулеба. Глав МИД уверен, что если союзники перестанут бояться, то в будущем мы будем читать в учебниках, как вместе принимали верные решения.

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