Еще одно обвинение против Дурова: Евросоюз обвинил Telegram в фальсификации

Евросоюз расследует возможное предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей, что позволило бы мессенджеру избежать исполнения дополнительных правил, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что Telegram должен был предоставить Евросоюзу обновленные данные в этом месяце, но не сделал этого, а только уточнил, что у него на территории блока намного меньше, чем 45 млн активных ежемесячных пользователей.