Еще одно обвинение против Дурова: Евросоюз обвинил Telegram в фальсификации
28 августа 2024, 23:22 401
Евросоюз расследует возможное предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей, что позволило бы мессенджеру избежать исполнения дополнительных правил, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников.
Отмечается, что Telegram должен был предоставить Евросоюзу обновленные данные в этом месяце, но не сделал этого, а только уточнил, что у него на территории блока намного меньше, чем 45 млн активных ежемесячных пользователей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!