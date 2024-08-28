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Еще одно обвинение против Дурова: Евросоюз обвинил Telegram в фальсификации

28 августа 2024, 23:22 401

Евросоюз расследует возможное предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей, что позволило бы мессенджеру избежать исполнения дополнительных правил, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников. 

Отмечается, что Telegram должен был предоставить Евросоюзу обновленные данные в этом месяце, но не сделал этого, а только уточнил, что у него на территории блока намного меньше, чем 45 млн активных ежемесячных пользователей.

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