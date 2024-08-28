Неожиданно: Хуситы объявили перемирие

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" согласились на временное прекращение огня для того, чтобы отбуксировать подвергшийся нападению и получивший повреждения в Красном море танкер Sounion.

Об этом говорится в заявлении представительства Ирана при ООН.

"В соответствии со своей политикой по поддержке Палестины и препятствованию передаче топлива сионистам движение "Ансар Аллах" объявило о том, что оно будет продолжать, пока идет война в Газе, атаковать нефтяные танкеры, направляющиеся к израильскому режиму в Красном море, - говорится в сообщении. - После того, как на борту нефтяного танкера, который перевозил нефть для режима, вспыхнул пожар и возникшей в результате этого экологической угрозы, несколько стран обратились с просьбой к "Ансар Аллах" о временном перемирии для входа буксиров и спасательных судов в район инцидента. Учитывая гуманитарные и экологические соображения, "Ансар Аллах" согласилось с этой просьбой".

Диппредставительство Ирана также указало, что "неспособность оказать помощь и предотвратить разлив нефти в Красном море объясняется небрежностью некоторых стран, а не опасениями по поводу возможности нападения".