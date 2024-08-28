Гурбан Гурбанов: «Если мы не забили ни разу и пропустили пять, то о чем тут можно говорить?»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов от загребского «Динамо» (0:2).
«Карабах» проиграл с общим счетом 0:5 и теперь выступит в основной стадии Лиги Европы.
«К сожалению, проиграли. Не хотели этого. Нечего сказать футболистам. Очень много сил вложили и в сегодняшней игре, и в первой. Много моментов было. Не смогли использовать.
Благодарю наших великолепных болельщиков. Поддерживали нас до последней секунды. Спасибо и прессе - вы были с нами.
Наша игра такова, что хотим больше играть на половине поля соперника. Сегодня «Динамо» забило после дальнего удара. Нельзя было им позволять бить. У нас атакующие защитники. Больше времени проводят в атаке. Поэтому бывают пустоты в обороне. В некоторых эпизодах сказалось мастерство соперника.
Если мы не смогли забить ни одного гола и пропустили пять, то о чем тут можно говорить? Но мы создали много эпизодов против такой сильной команды. В любом случае надо улучшать нашу игру.
Команда была уставшей? Не знаю, откуда возникла мысль об усталости. Уставшая команда не сможет играть в таком матче, не сможет создавать моменты. После игры в Хорватии такие разговоры появились. Как будто кто-то ведет к нашей слабой физподготовке… И Аслан Керимов в одной из передач говорил о нашей усталости.
Не знаю, откуда это появилось. Может, в хорватской прессе… Статистические данные показывают, что мы больше пробежали в первой игре, и скорость была выше. Думаю, и в ответной игре данные будут в нашу пользу. Так что для меня эти разговоры странные.
Работа арбитра Майкла Оливера? Неправильно обсуждать высокопрофессионального арбитра, который работает на матчах английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Это не совсем этично. Но первый эпизод в штрафной площади был очень похож на пенальти. Мы несколько раз пересмотрели этот момент. Уверен, что это больше пенальти, чем нет. Думаю, что и вторую карточку Медине он мог бы не показывать. Оливер - большой арбитр. Было приятно, что такой судья приехал в Баку, работал тут. Потом мы будем видеть его в трансляциях матчей английской Премьер-лиги.
Отсутствие Марко Вешовича и Марко Янковича сказалось. Они хорошо играют с мячом. Но мы и без них побеждали.
В раздевалке я поблагодарил игроков. Это футбол. Если будем много переживать, это нам помешает в будущем. Конечно, футболисты огорчены. Но нужно собраться и готовиться к Лиге Европы. Если проиграли, значит, они сильнее нас. Сегодня ребята увидели, что в таких матчах нужно быть еще сильнее.
Как я могу объяснить веру в нас болельщиков даже после поражения 0:3? Сегодня на базе я говорил футболистам, как сильно болельщики верят в нас, надеясь, что мы забьем три-четыре гола. Наши болельщики разбираются в футболе. Думаю, они понимали, что будет очень сложно, но старались мотивировать нас. Это приятно.
Я и раньше говорил, что мы можем проиграть, не попасть куда-то, но болельщики должны знать, что мы относимся с большой ответственностью. У нас здоровая команда, она в надежных руках».