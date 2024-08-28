Гурбан Гурбанов: «Если мы не забили ни разу и пропустили пять, то о чем тут можно говорить?»

«Карабах» проиграл с общим счетом 0:5 и теперь выступит в основной стадии Лиги Европы.

«К сожалению, проиграли. Не хотели этого. Нечего сказать футболистам. Очень много сил вложили и в сегодняшней игре, и в первой. Много моментов было. Не смогли использовать.

Благодарю наших великолепных болельщиков. Поддерживали нас до последней секунды. Спасибо и прессе - вы были с нами.

Наша игра такова, что хотим больше играть на половине поля соперника. Сегодня «Динамо» забило после дальнего удара. Нельзя было им позволять бить. У нас атакующие защитники. Больше времени проводят в атаке. Поэтому бывают пустоты в обороне. В некоторых эпизодах сказалось мастерство соперника.

Если мы не смогли забить ни одного гола и пропустили пять, то о чем тут можно говорить? Но мы создали много эпизодов против такой сильной команды. В любом случае надо улучшать нашу игру.

Команда была уставшей? Не знаю, откуда возникла мысль об усталости. Уставшая команда не сможет играть в таком матче, не сможет создавать моменты. После игры в Хорватии такие разговоры появились. Как будто кто-то ведет к нашей слабой физподготовке… И Аслан Керимов в одной из передач говорил о нашей усталости.

Не знаю, откуда это появилось. Может, в хорватской прессе… Статистические данные показывают, что мы больше пробежали в первой игре, и скорость была выше. Думаю, и в ответной игре данные будут в нашу пользу. Так что для меня эти разговоры странные.