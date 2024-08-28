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Российский военкор Алексей Живов: «Российское ПВО – это дырявое решето»

28 августа 2024, 23:38 889

Российский Z-военкор Алексей Живов откровенно заговорил о профнепригодности сил ПВО в ВС РФ и требует наказать ответственных.

Только сегодняшней ночью дроны Украины успешно атаковали две нефтебазы в России, одна из которых находится примерно в 1,1 тыс. км от границы. Власти и военные РФ отчитались об "успешном перехвате" БПЛА, утверждая, что пожары возникли якобы из-за "падения обломков".

Алексей Живов

Живов усомнился в этой информации и требует массовых чисток.

"У меня назрел вопрос: если российское воздушное пространство — это дырявое решето, через которое может пролететь любая труба с мотором, есть ли в структурах российской власти хоть кто-то, кто несет за это персональную ответственность?! И если есть, то можно было бы провести аудит его работы? А то в последнее время "осколки сбитых беспилотников" причиняют многовато ущерба", — пожаловался пропагандист.

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