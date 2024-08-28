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По требованию Китая Дубай начал блокировать банки России

00:13 1413

Банки ОАЭ начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику из Китая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке РФ.

Согласно источнику газеты, инициатива исходит от китайской стороны, а причина - угроза вторичных санкций США, с которыми китайские банки уже столкнулись.

Россиянам стало практически невозможно напрямую оплачивать китайскую электронику - крупнейшие банки Китая начали блокировать транзакции еще весной.

Надежды на то, что проблема будет решена после визита президента Путина в Пекин, не оправдались - летом к замораживанию платежей присоединились региональные китайские банки.

«После начала российско-украинской войны многие российские организации открыли в Дубае свои компании, через которые осуществляли платежи за электронные компоненты в Китай», - заявил гендиректор российской технологической компании «Бештау» Осипов.

По его словам, китайские банки начали требовать от организаций, базирующихся в Дубае, данные о происхождении полученных средств, а также таможенные декларации о том, что именно было вывезено из страны. Для российских потребителей это может означать рост цен на технику (в основном смартфоны и компьютеры) в России на 15-20% либо полное исчезновение товаров из продажи.

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