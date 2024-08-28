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Украина обвинила Россию в отравлении рек ядовитыми веществами

00:28 802

В реке Сейм зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ из-за сброса россиянами неизвестных отходов. Загрязнение распространилось по всей акватории реки в Сумской области и добралось до Черниговщины.

Об этом говорится в заявлении Госагентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины.

Как отмечается, россияне вызвали масштабное загрязнение реки Сейм, сбрасывая туда отходы неизвестных веществ. В воде зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных веществ.

В Агентстве рассказали, что по результатам гидрохимического анализа поверхностных проб воды в Сейме зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония.

Специалисты предполагают, что россияне сбрасывали в реку неизвестные отходы, что привело к массовой гибели рыбы из-за низкого содержания растворенного в воде кислорода.

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