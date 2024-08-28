Макрон согласовал арест Дурова с Вашингтоном

Французские власти не могли задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без согласования с администрацией президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил один из идеологов трампизма, известный американский журналист Такер Карлсон.

"Это большой шаг, очень трудно для стороннего наблюдателя, не имеющего знаний, как я, поверить, что [президент Франции Эмманюэль] Макрон мог или сделал бы это без поддержки или, по крайней мере, согласия администрации Байдена", - сказал он в видео, опубликованном на его странице в соцсети X.