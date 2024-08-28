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Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро

Макрон согласовал арест Дурова с Вашингтоном

заявление Такера Карлсона
03:22 343

Французские власти не могли задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без согласования с администрацией президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил один из идеологов трампизма, известный американский журналист Такер Карлсон.

 "Это большой шаг, очень трудно для стороннего наблюдателя, не имеющего знаний, как я, поверить, что [президент Франции Эмманюэль] Макрон мог или сделал бы это без поддержки или, по крайней мере, согласия администрации Байдена", - сказал он в видео, опубликованном на его странице в соцсети X.

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