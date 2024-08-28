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17-летний азербайджанский дзюдоист вновь стал чемпионом мира

ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
03:53 377

В столице Перу Лиме стартовал юношеский чемпионат мира по дзюдо.

В первый день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали золото и бронзу. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Нихад Мамишов. В весовой категории до 55 кг 17-летний дзюдоист поочередно победил соперников из Канады, Польши, Венгрии, Украины и Монголии.

Нихад выиграл чемпионат мира и в прошлом году. Тогда в соревнованиях, проходивших в Загребе, он был сильнее всех в весовой категории до 50 кг.

В Лиме в этом весе бронзу завоевал Магомедали Хусиев. Победив соперников из Италии и Франции, он в полуфинале проиграл будущему чемпиону мира из России, но в схватке за бронзу взял верх над бразильцем.

Всего Азербайджан в Перу представляют семь дзюдоистов.

Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира в Хорватии сборная Азербайджана, завоевав 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы, впервые в истории заняла 1-е место в общем зачете, опередив даже Японию.

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