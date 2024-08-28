17-летний азербайджанский дзюдоист вновь стал чемпионом мира

В первый день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали золото и бронзу. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Нихад Мамишов. В весовой категории до 55 кг 17-летний дзюдоист поочередно победил соперников из Канады, Польши, Венгрии, Украины и Монголии.

Нихад выиграл чемпионат мира и в прошлом году. Тогда в соревнованиях, проходивших в Загребе, он был сильнее всех в весовой категории до 50 кг.

В Лиме в этом весе бронзу завоевал Магомедали Хусиев. Победив соперников из Италии и Франции, он в полуфинале проиграл будущему чемпиону мира из России, но в схватке за бронзу взял верх над бразильцем.