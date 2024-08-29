Обезличенный металлический счет в Халг Банке

Халг Банк предлагает своим клиентам возможность покупки и продажи обезличенных металлов, а именно золота и серебра. Для инвестирования средств в эти драгоценные металлы достаточно открыть счет, внести средства и конвертировать их по курсу банка в золото или серебро. На сегодняшний день металлический счет является одним из самых популярных и эффективных активов, которые позволяют снизить различные риски. В любое время по желанию клиента металл может быть обратно конвертирован по курсу банка в денежные средства. За хранение металла на счете комиссии не взимаются. Остаток счета фиксируется в тройских унциях. Следует отметить, что открытие обезличенного металлического счета в Халг Банке бесплатно и не требует первоначального взноса. Минимальный объем сделки 1 XAU/XAG тройская унция.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в любой из филиалов Халг Банка.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 Информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.