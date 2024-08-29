Известный казахстанский блогер познакомился с Ильхамом Алиевым

Популярный казахстанский блогер Кыран Талапбек, которого в народе прозвали «отцом мобилографии», и его супруга Гульзада Турлаш поделились с подписчиками в Instagram радостным событием, сообщают казахстанские СМИ.

«Оказалось, супруги имели честь познакомиться с президентом и первой леди Азербайджана – Ильхамом и Мехрибан Алиевыми. Этому поспособствовал один из богатейших азербайджанцев – предприниматель и певец Эмин Агаларов (Emin), у которого с недавних пор работает наш соотечественник.

В комментариях фолловеры выразили свое восхищение и отметили, что Кыран вырос на глазах», - говорится в публикации.