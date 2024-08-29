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Боррель призвал передать Украине ПВО и снять все ограничения

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны.

«Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал дипломат, подчеркнув, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо использовать западное оружие «в полную силу», поэтому нужно снять все ограничения.

Он отметил, что передать Украине новые системы ПВО без задержек будет непросто, но Брюссель будет оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои обещания о поставках.

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