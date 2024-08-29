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Граждане каких стран находятся в азербайджанских тюрьмах

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В исправительных учреждениях Азербайджана отбывают наказание граждане из различных стран, включая США, Бангладеш, Беларусь, Китай, Афганистан, Армению, Грузию, Индию, Иран, Ирак, Нигерию, Мальдивы, Марокко, Египет, Узбекистан, Пакистан, Шри-Ланку, Турцию, Туркменистан, Оман, Россию, Украину и др.

Об этом заявил начальник юридического отдела Пенитенциарной службы Министерства юстиции полковник юстиции Зия Дадашов на семинаре по защите прав иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в местах заключения.

По его словам, из них 14 иностранцев отбывают пожизненное заключение.

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