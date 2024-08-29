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В Азербайджане разоблачена киберсеть

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Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана в результате проведенных расследований интернет-ресурсов и оперативно-технических мероприятий задержали членов еще одной группировки, которые незаконно действовали в соцсетях, получая путем фишинга (вид интернет-мошенничества, целью которого является получение идентификационных данных пользователей) данные банковских карт граждан и похищая особо крупные суммы денег. Были задержаны Эртогрул Акдемир, Шамхал Аббасов, Гнязь Гасанов и Сабир Гумметзаде.

Как говорится в заявлении МВД Азербайджана, члены группировки, вступив в преступный сговор, создавали поддельные сайты, похожие на интернет-ресурсы банков и торговых платформ, а также размещали на них недостоверные объявления о якобы проводимых банками денежных лотереях и продаже дорогих моделей телефонов по заниженным ценам. Члены банды также организовывали платную рекламу этих ссылок в соцсетях для широкого распространения объявлений и привлечения большего числа людей.

"После того как граждане заходили на поддельные ссылки и предоставляли секретные и OTP коды безопасности своих банковских карт, члены группировки входили в мобильные банковские приложения этих лиц и похищали деньги со счетов. Задержанные с целью сокрытия своей личности переводили украденные средства на карты, полученные от разных лиц за плату, а затем отправляли их на криптовалютные счета.

Следует учитывать, что лица, предоставившие свои карты киберпреступникам за материальное вознаграждение, также считаются членами этих преступных группировок и несут ответственность перед законом.

В ходе расследований, проведенных в управлении, а также на основании материальных и электронных доказательств, обнаруженных при проверке интернет-ресурсов, на которых тайно действовали члены группировки, было установлено, что они похитили денежные средства с карт около 400 граждан, причинив им материальный ущерб на общую сумму около 500 000 манатов. Решением суда в отношении Э.Акдемира и Ш.Аббасова, руководивших киберпреступной группой и задержанных в ходе операции, избрана мера пресечения в виде ареста, оперативно-технические мероприятия продолжаются", - отмечается в заявлении.

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