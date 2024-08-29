Если вторжение Украины в Курскую область было отвлекающим маневром, то оно «провалилось», считает издание Forbes.

«Российские войска продолжают наступление на Покровск, а ВСУ не располагают большим количеством резервов для усиления этого направления, поскольку многие из них были отправлены в Курскую область. РФ же не стала перекидывать свои силы с Донбасса и ее продвижение только ускорилось.

Шесть или около того украинских бригад, обороняющих Покровск, уступают по численности примерно в два раза. Без помощи у них может не остаться иного выбора, кроме как сдать Покровск», - пишет издание.

Аналитики Conflict Intelligence Team заявили, что наступление в Курской области не только не привело к передислокации части российских сил из Донецка, но и усугубило нехватку украинского контингента в регионе.

«Хотя мы и предполагали, что город Новогродовка будет взят в ближайшие дни, но темп продвижения российских войск превзошел наши ожидания, они не только не замедлились по мере приближения к городу, но даже ускорились», - считает CIT.

Если РФ возьмет Покровск, то сможет ослабить оборону Украины по всей восточной линии фронта, что является важнейшим условием для более широкого российского наступления, которое может привести к полному захвату Донецкой области, пишет издание.

«У украинского руководства есть несколько вариантов стабилизации линии, включая развертывание вновь сформированных бригад, передислокацию сил из районов Курска и Харькова или вывод батальонов с более стабильных фронтов. Остается увидеть, предпримет ли украинское командование эти шаги», - заявляют аналитики Frontelligence Insight.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о «чрезвычайно сложной ситуации» на Покровском направлении. Forbes считает это признаком того, что «украинские лидеры наконец-то начинают понимать срочность баланса сил на Покровском направлении».