Беларусь впервые сбила «Шахед»
12:26 2934
В Беларуси сегодня ночью впервые применили авиацию для уничтожения российского дрона «Шахед», влетевшего на территорию страны.
Белорусские ВВС подняли в воздух истребитель, который около 20 минут преследовал беспилотник и сбил его.
«Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе - российский дрон-камикадзе типа «Шахед», - написал паблик.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!