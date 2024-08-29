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Беларусь впервые сбила «Шахед»

12:26 2934

В Беларуси сегодня ночью впервые применили авиацию для уничтожения российского дрона «Шахед», влетевшего на территорию страны.

Белорусские ВВС подняли в воздух истребитель, который около 20 минут преследовал беспилотник и сбил его.

«Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе - российский дрон-камикадзе типа «Шахед», - написал паблик.

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