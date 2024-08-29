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Украина обратилась к ЕС: хватит затягивать!

12:39 1564

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, приглашенный на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, перед встречей ответил на вопросы журналистов.

Министр сообщил, что в связи с задержкой обещанного Украине оружия всегда даются разъяснения: «Всегда есть объяснение этому вопросу - по задержке. Однако проблема в том, что за эти задержки мы платим разрушениями и потерями. Пользуясь возможностью, я хотел бы обратиться к партнерам, и надеюсь, что мои коллеги меня поймут. Я обращаюсь к странам, которые месяц назад обещали поставить в Украину комплексы Patriot. Поставьте уже нам эти системы, это вооружение находится на хранении и готово. Чего не хватает в этом процессе, так это конечной цели. Какими бы ни были причины этой задержки, настало время их поставить. Приближается осень, и в понедельник мы видели крупномасштабные российские авиаудары, и понимаем, как Россия будет продолжать. Я еще раз призываю и прошу эти страны выполнить свои обещания».

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