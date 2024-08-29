Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Месяц спустя после президентских выборов в Венесуэле всем уже очевидно: Николас Мадуро, по многочисленным свидетельствам, выборы проигравший, власть отдавать не намерен.
Из свежих новостей: задержан Перкинс Роча – юрист оппозиционного лидера Марии Корины Мачадо и оппозиционной партии Vente Venezuela. Юриста захватили неопознанные люди, и его местонахождение, сообщает BBC со ссылкой на источники в партии, до сих пор неизвестно.
За время, прошедшее после голосования, задержано уже около 2400 человек. Эта практика расправы с недовольными прямо напоминает то, что творили латиноамериканские хунты. Пока неизвестно, как далеко зайдет Мадуро, стремясь обезопасить свою власть.
Жестокость подавления сопротивления тем выше, чем менее уверенно ощущает себя Николас Мадуро. Несмотря на то что Национальный совет по выборам объявил его победителем с результатом в 52%, доказательства победы не были приведены, в отличие от оппозиции, которая сумела собрать и опубликовать копии избирательных бюллетеней, согласно которым соперник Мадуро Эдмундо Гонсалес набрал 67% голосов по сравнению с 30% у действующего президента. Сканы бюллетеней, проанализированные журналистами The Washington Post и Associated Press, указывают на преимущество Гонсалеса более чем в 3,7 миллиона голосов. Но ничто не помешало Верховному суду, состоящему из лояльных режиму людей, признать победу Мадуро.
Оппозиция призвала к новой волне протестов на этой неделе, и задержание оппозиционного юриста укладывается в систему мероприятий, призванных сорвать волну демонстраций и митингов. О том, что власть не собирается панькаться с недовольными, ярко свидетельствует назначение во вторник министром внутренних дел, юстиции и мира (да, именно так называется в Венесуэле соответствующее ведомство) известного сторонника жестких мер Диосдадо Кабельо.
Кабельо одна из ключевых фигур в чавистской Венесуэле, он уже занимал этот пост при Уго Чавесе, был вице-президентом, возглавлял Национальную ассамблею – парламент страны и даже побыл временным президентом пару дней во время неудачного военного переворота в 2002 году. Он всегда придерживался самой непримиримой позиции в отношении оппонентов и заявлял, что место лидеров оппозиции за решеткой. Диосдадо Кабельо находится во всех возможных санкционных списках, как американских, так и европейских, за нарушение прав человека и причастность к наркоторговле: его подозревают в связях с наркокартелем «Лос Солес». Было бы наивно ожидать от такой фигуры склонности к политическим компромиссам.
Оппозиционные лидеры – победитель президентских выборов Эдмундо Гонсалес и недопущенная к выборам Мария Корина Мачадо в последние недели скрываются от неминуемого ареста. Неизвестно, сколько им еще удастся это делать. Непохоже, что в условиях тотального полицейского террора акции протеста смогут перерасти в нечто действительно угрожающее власти чавистов-социалистов, когда-то выдававших себя за настоящих друзей народа. Народу придется приложить неимоверные усилия, чтобы теперь эту власть вернуть себе.