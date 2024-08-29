Азербайджан стартовал на Паралимпиаде в Париже
12:50 477
Сегодня начались соревнования Паралимпийских игр в Париже.
Первой среди азербайджанских спортсменов в борьбу вступила пловчиха Кенуль Сулейманова. В квалификации в плавании на спине на дистанции 100 метров она показала время 4:03.04 и заняла последнее 11-е место.
19-летняя Кенуль Сулейманова выступает в категории S2. Здесь спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата плавают, в основном, при помощи рук.
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