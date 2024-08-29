USD 1.7000
EUR 1.8930
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Новость дня
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро

Азербайджан стартовал на Паралимпиаде в Париже

Отдел спорта
12:50 477

Сегодня начались соревнования Паралимпийских игр в Париже.

Первой среди азербайджанских спортсменов в борьбу вступила пловчиха Кенуль Сулейманова. В квалификации в плавании на спине на дистанции 100 метров она показала время 4:03.04 и заняла последнее 11-е место.

19-летняя Кенуль Сулейманова выступает в категории S2. Здесь спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата плавают, в основном, при помощи рук.

Товарищ Си хочет дружить с Америкой
Товарищ Си хочет дружить с Америкой
14:15 121
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак горячая тема
12:36 1204
Лукашенко: «Беларусь будет воевать, когда…»
Лукашенко: «Беларусь будет воевать, когда…»
13:14 2030
Украинцы намекнули на удар вглубь России
Украинцы намекнули на удар вглубь России
12:51 2181
Россия вклинивается вглубь Украины
Россия вклинивается вглубь Украины
11:01 4921
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро о развитии ситуации, последнее обновление: 03:35
03:35 18727
Беларусь впервые сбила «Шахед»
Беларусь впервые сбила «Шахед»
12:26 2941
Вторжение Украины в Курск назвали «провалом»
Вторжение Украины в Курск назвали «провалом»
12:14 3966
В Азербайджане разоблачена киберсеть
В Азербайджане разоблачена киберсеть фото; видео
12:01 3124
Боррель призвал передать Украине ПВО и снять все ограничения
Боррель призвал передать Украине ПВО и снять все ограничения
11:39 1298
Известный казахстанский блогер познакомился с Ильхамом Алиевым
Известный казахстанский блогер познакомился с Ильхамом Алиевым видео
11:21 4511

ЭТО ВАЖНО

Товарищ Си хочет дружить с Америкой
Товарищ Си хочет дружить с Америкой
14:15 121
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак горячая тема
12:36 1204
Лукашенко: «Беларусь будет воевать, когда…»
Лукашенко: «Беларусь будет воевать, когда…»
13:14 2030
Украинцы намекнули на удар вглубь России
Украинцы намекнули на удар вглубь России
12:51 2181
Россия вклинивается вглубь Украины
Россия вклинивается вглубь Украины
11:01 4921
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро о развитии ситуации, последнее обновление: 03:35
03:35 18727
Беларусь впервые сбила «Шахед»
Беларусь впервые сбила «Шахед»
12:26 2941
Вторжение Украины в Курск назвали «провалом»
Вторжение Украины в Курск назвали «провалом»
12:14 3966
В Азербайджане разоблачена киберсеть
В Азербайджане разоблачена киберсеть фото; видео
12:01 3124
Боррель призвал передать Украине ПВО и снять все ограничения
Боррель призвал передать Украине ПВО и снять все ограничения
11:39 1298
Известный казахстанский блогер познакомился с Ильхамом Алиевым
Известный казахстанский блогер познакомился с Ильхамом Алиевым видео
11:21 4511
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться