Украинцы намекнули на удар вглубь России

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Новая украинская баллистическая ракета может поражать цели на расстоянии 600-700 км. Об этом в интервью украинскому телевидению заявил Михаил Подоляк.

"В войнах высокой интенсивности и масштаба роль играет именно количество. То есть одна, две, три ракеты - мы сможем сказать "Вау", но это не будет решением фундаментальных задач, которые стоят перед ракетами такого типа", - сказал советник главы Офиса президента Украины, отметив, что страна будет масштабировать производство таких ракет.

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