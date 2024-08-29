Украинцы намекнули на удар вглубь России
12:51 2181
Новая украинская баллистическая ракета может поражать цели на расстоянии 600-700 км. Об этом в интервью украинскому телевидению заявил Михаил Подоляк.
"В войнах высокой интенсивности и масштаба роль играет именно количество. То есть одна, две, три ракеты - мы сможем сказать "Вау", но это не будет решением фундаментальных задач, которые стоят перед ракетами такого типа", - сказал советник главы Офиса президента Украины, отметив, что страна будет масштабировать производство таких ракет.
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