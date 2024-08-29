Чего еще лишили Павла Дурова

Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении основателя Telegram Павла Дурова родительских прав, сообщила в Instagram Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей предпринимателя. По ее словам, органы опеки неоднократно пытались связаться с бизнесменом, однако «он не ответил».

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», - написала она.

По словам Болгар, представители опеки много раз пытались выйти на контакт с бизнесменом, однако он не отвечал.

Как утверждает женщина, иск о лишении Дурова родительских прав она подала после того, как бизнесмен якобы поставил ей ультиматум о переезде в ОАЭ.

Также Дуров заблокировал доступ к банковским картам, перестал оплачивать счета и прекратил личные контакты, заявила она.

Сам Дуров информацию о том, что является отцом детей Болгар, не подтверждал.