USD 1.7000
EUR 1.8930
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Новость дня
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро

Армения готовится менять Конституцию

13:11 1811

Армения планирует провести референдум по конституционным изменениям в 2027 году, сообщил Минюст республики.

О необходимости принятия новой Конституции в Армении неоднократно говорил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Новый основной закон должен, по его словам, «обеспечить конкурентоспособность и жизнеспособность страны» в новых условиях.

Генерал Попов оказался мошенником
Генерал Попов оказался мошенником
14:19 4
Товарищ Си хочет дружить с Америкой
Товарищ Си хочет дружить с Америкой
14:15 131
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак горячая тема
12:36 1210
Лукашенко: «Беларусь будет воевать, когда…»
Лукашенко: «Беларусь будет воевать, когда…»
13:14 2038
Украинцы намекнули на удар вглубь России
Украинцы намекнули на удар вглубь России
12:51 2186
Россия вклинивается вглубь Украины
Россия вклинивается вглубь Украины
11:01 4925
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро о развитии ситуации, последнее обновление: 03:35
03:35 18729
Беларусь впервые сбила «Шахед»
Беларусь впервые сбила «Шахед»
12:26 2944
Вторжение Украины в Курск назвали «провалом»
Вторжение Украины в Курск назвали «провалом»
12:14 3972
В Азербайджане разоблачена киберсеть
В Азербайджане разоблачена киберсеть фото; видео
12:01 3128
Боррель призвал передать Украине ПВО и снять все ограничения
Боррель призвал передать Украине ПВО и снять все ограничения
11:39 1299

ЭТО ВАЖНО

Генерал Попов оказался мошенником
Генерал Попов оказался мошенником
14:19 4
Товарищ Си хочет дружить с Америкой
Товарищ Си хочет дружить с Америкой
14:15 131
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак горячая тема
12:36 1210
Лукашенко: «Беларусь будет воевать, когда…»
Лукашенко: «Беларусь будет воевать, когда…»
13:14 2038
Украинцы намекнули на удар вглубь России
Украинцы намекнули на удар вглубь России
12:51 2186
Россия вклинивается вглубь Украины
Россия вклинивается вглубь Украины
11:01 4925
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро о развитии ситуации, последнее обновление: 03:35
03:35 18729
Беларусь впервые сбила «Шахед»
Беларусь впервые сбила «Шахед»
12:26 2944
Вторжение Украины в Курск назвали «провалом»
Вторжение Украины в Курск назвали «провалом»
12:14 3972
В Азербайджане разоблачена киберсеть
В Азербайджане разоблачена киберсеть фото; видео
12:01 3128
Боррель призвал передать Украине ПВО и снять все ограничения
Боррель призвал передать Украине ПВО и снять все ограничения
11:39 1299
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться