Армения готовится менять Конституцию
13:11 1811
Армения планирует провести референдум по конституционным изменениям в 2027 году, сообщил Минюст республики.
О необходимости принятия новой Конституции в Армении неоднократно говорил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Новый основной закон должен, по его словам, «обеспечить конкурентоспособность и жизнеспособность страны» в новых условиях.
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