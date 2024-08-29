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У Грузии все виноваты

13:39 731

Правящая партия «Грузинская мечта» обвинила ряд международных организаций во вмешательстве в предвыборные процессы. Об этом заявлено на сегодняшнем брифинге.

На мероприятии было сказано, что ряд международных организаций, в том числе «Фонд Сороса», «Институт «Открытое общество», «Транспэренси Интернэшнл Грузия», а также Национальный институт демократии США, ведут в соцсетях активную антиправительственную работу.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.

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