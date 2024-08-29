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Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
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Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро

Кремль назвал Дурова россиянином

13:48 450

Сооснователь Telegram Павел Дуров все еще является гражданином России, и о том, сколько у него всего гражданств других стран, Кремлю неизвестно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем, это не наше дело», - сказал представитель Кремля.

«Нет», - ответил он на вопрос, известно ли в Кремле, сколько гражданств у Дурова.

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