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Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
13:53 1626

Федеральное бюро расследований США, Пентагон и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) выпустили совместное заявление, в котором предупредили о кибератаках, инициированных иранским правительством против Азербайджана, США, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa24-241a).

«Правительство Ирана координирует действия с вымогательскими группировками, организующими атаки на организации в США, Израиле, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в заявлении, опубликованном в среду американскими федеральными агентствами.

Как сообщают эти структуры, к августу злоумышленники продолжали атаковать ключевые секторы: образование, финансы, здравоохранение, оборону, а также государственные учреждения.

Иран атакует США, Израиль, Азербайджан и ОАЭ

«ФБР считает, что значительная часть операций этих злоумышленников против американских организаций направлена на получение и развитие сетевого доступа для последующей передачи его аффилированным лицам, занимающимся распространением программ-вымогателей», — заявили агентства.

Эти действия непосредственно связаны с хакерами, аффилированными с иранским правительством, и, по данным агентств, включены в более широкую кампанию по краже «конфиденциальных технических данных» у организаций в Израиле и Азербайджане.

Собранная информация, согласно сообщению, поступила от «многочисленных организаций, пострадавших от этой вредоносной деятельности».

Группа иранских злоумышленников атакует организации США с 2017 года и известна в частном секторе под такими именами, как Pioneer Kitten, Rubidium и Lemon Sandstorm.

Рекомендации основываются на многолетних данных, свидетельствующих о том, что иранские преступники либо сами использовали программы-вымогатели, либо сотрудничали с организациями, занимающимися шпионажем и кражей разведывательных данных.

ФБР также заявило, что фиксировало попытки этой группировки не только получить доступ к сетям жертв, но и продать его на «черных рынках».

Хакеры сотрудничали с филиалами операций NoEscape, Ransomhouse и AlphV ransomware, в конечном итоге получая процент от выкупа. По данным ФБР, иранская группировка не ограничивается продажей доступа. В некоторых случаях злоумышленники работали с бандами вымогателей, помогая блокировать сети жертв и разрабатывать стратегии для получения выкупа.

По данным ФБР, хакеры тщательно скрывают связь с правительством Ирана

Как правило, злоумышленники тщательно скрывают свою связь с правительством Ирана и «намеренно не раскрывают» своего истинного происхождения.

Иранская ИТ-компания Danesh Novin Sahand используется как прикрытие для киберактивности, а большинство атак строится на эксплуатации уязвимостей интернет-активов.

Хакеры отключают антивирусное и защитное ПО или пытаются получить исключения из правил безопасности, чтобы свободно перемещаться по сети, избегая обнаружения.

Оттуда они взаимодействуют с группами, разрабатывающими программы-вымогатели, одновременно выполняя свои собственные задачи по краже конфиденциальных данных.

Напомним, что недавно авторитетная компания NSFOCUS, специализирующаяся на интернет-безопасности, сообщила о серии кибератак на дипломатов Азербайджана и Израиля. Компания заявила, что неизвестная группа хакеров отправляла фишинговые письма дипломатам, пытаясь получить доступ к конфиденциальным документам. Эти атаки были впервые зафиксированы 1 июля 2024 года и продолжаются до сих пор.

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