Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?

Федеральное бюро расследований США, Пентагон и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) выпустили совместное заявление, в котором предупредили о кибератаках, инициированных иранским правительством против Азербайджана, США, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa24-241a). «Правительство Ирана координирует действия с вымогательскими группировками, организующими атаки на организации в США, Израиле, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в заявлении, опубликованном в среду американскими федеральными агентствами. Как сообщают эти структуры, к августу злоумышленники продолжали атаковать ключевые секторы: образование, финансы, здравоохранение, оборону, а также государственные учреждения.

«ФБР считает, что значительная часть операций этих злоумышленников против американских организаций направлена на получение и развитие сетевого доступа для последующей передачи его аффилированным лицам, занимающимся распространением программ-вымогателей», — заявили агентства. Эти действия непосредственно связаны с хакерами, аффилированными с иранским правительством, и, по данным агентств, включены в более широкую кампанию по краже «конфиденциальных технических данных» у организаций в Израиле и Азербайджане. Собранная информация, согласно сообщению, поступила от «многочисленных организаций, пострадавших от этой вредоносной деятельности». Группа иранских злоумышленников атакует организации США с 2017 года и известна в частном секторе под такими именами, как Pioneer Kitten, Rubidium и Lemon Sandstorm. Рекомендации основываются на многолетних данных, свидетельствующих о том, что иранские преступники либо сами использовали программы-вымогатели, либо сотрудничали с организациями, занимающимися шпионажем и кражей разведывательных данных. ФБР также заявило, что фиксировало попытки этой группировки не только получить доступ к сетям жертв, но и продать его на «черных рынках». Хакеры сотрудничали с филиалами операций NoEscape, Ransomhouse и AlphV ransomware, в конечном итоге получая процент от выкупа. По данным ФБР, иранская группировка не ограничивается продажей доступа. В некоторых случаях злоумышленники работали с бандами вымогателей, помогая блокировать сети жертв и разрабатывать стратегии для получения выкупа.