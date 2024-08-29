Нидерланды разрешили ВСУ бить F-16 по России

Истребители F-16, которые Нидерланды передали Украине, могут использоваться для нанесения ударов в РФ, но не по гражданским объектам. Об этом заявил телеканалу NOS глава нидерландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс.

По его словам, Украина может использовать переданные Нидерландами F-16 в том числе над территорией России при условии соблюдения законов войны. Это, в частности, предусматривает, что удары не должны быть направлены против гражданских объектов. "Украине точно нельзя этого делать, - подчеркнул министр. - Это условие, которое мы поставили».

В то же время Украина имеет право атаковать военные цели в России, считают в Нидерландах. В том числе это относится к перехвату ракет над Россией и атакам на аэродромы, с которых взлетают российские истребители, уточнил Брекельманс.

Ранее командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявил, что голландская сторона не накладывает ограничения на использование и дальность применения переданных Киеву истребителей F-16 в пространстве над РФ.