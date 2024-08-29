Товарищ Си хочет дружить с Америкой

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Пекин, взаимодействуя с Вашингтоном, будет неизменно отстаивать суверенитет и интересы развития страны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Встреча состоялась в Доме народных собраний в Пекине.

«Наша позиция по твердой защите нашего суверенитета, безопасности и интересов развития остается неизменной», - указал Си Цзиньпин. Он также отметил, что, хотя ситуация в США и КНР претерпела изменения, цель Пекина по обеспечению стабильного, здорового и устойчивого развития отношений двух стран не изменилась.

Си Цзиньпин добавил, что КНР продолжит стараться поддерживать «традиционную дружбу между китайским и американским народами».

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