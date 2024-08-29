Задержан еще один замминистра обороны России
Задержан бывший заместитель министра обороны России генерал Павел Попов, сообщила официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - сказала она.
Петренко отметила, что в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности.
В ведомстве отметили, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». «Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га», - заключила Петренко.
После ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны России в 2023 году несколько высокопоставленных чиновников Министерства обороны были задержаны в рамках различных расследований и антикоррупционных кампаний.
В январе 2024 года был задержан бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко - по подозрению в коррупционных преступлениях, связанных с закупками военной техники и поставками оборудования для армии. По данным следствия, Криворучко причастен к крупным мошенничествам и получению взяток.
Вслед за этим, в феврале, был арестован Юрий Суслов — начальник департамента оборонных заказов Минобороны. В феврале 2024 года он был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств, выделенных на модернизацию военного оборудования. Следственные органы утверждают, что Суслов организовал схему по завышению цен на контракты.
Начальник управления стратегического планирования Минобороны Константин Булгаков был задержан в мае 2024 года по подозрению в организации схем по выводу средств и мошенничестве при планировании закупок для армии. Следствие утверждает, что Булгаков участвовал в махинациях с бюджетными ассигнованиями.
В июне 2024 года по обвинению в хищении и нецелевом использовании средств, выделенных на закупку продовольствия и материально-технического обеспечения для армии, был арестован заместитель начальника департамента снабжения Минобороны Анатолий Иванов. По версии следствия, Иванов использовал свое должностное положение для личного обогащения.