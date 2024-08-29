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Задержан еще один замминистра обороны России

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Задержан бывший заместитель министра обороны России генерал Павел Попов, сообщила официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - сказала она.

Петренко отметила, что в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности.

В ведомстве отметили, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». «Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га», - заключила Петренко. 

После ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны России в 2023 году несколько высокопоставленных чиновников Министерства обороны были задержаны в рамках различных расследований и антикоррупционных кампаний. 

В январе 2024 года был задержан бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко - по подозрению в коррупционных преступлениях, связанных с закупками военной техники и поставками оборудования для армии. По данным следствия, Криворучко причастен к крупным мошенничествам и получению взяток. 

Вслед за этим, в феврале, был арестован Юрий Суслов — начальник департамента оборонных заказов Минобороны. В феврале 2024 года он был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств, выделенных на модернизацию военного оборудования. Следственные органы утверждают, что Суслов организовал схему по завышению цен на контракты. 

Начальник управления стратегического планирования Минобороны Константин Булгаков был задержан в мае 2024 года по подозрению в организации схем по выводу средств и мошенничестве при планировании закупок для армии. Следствие утверждает, что Булгаков участвовал в махинациях с бюджетными ассигнованиями.

В июне 2024 года по обвинению в хищении и нецелевом использовании средств, выделенных на закупку продовольствия и материально-технического обеспечения для армии, был арестован заместитель начальника департамента снабжения Минобороны Анатолий Иванов. По версии следствия, Иванов использовал свое должностное положение для личного обогащения.

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