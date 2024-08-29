Европа обсудит поведение Грузии

Ситуацию в Грузии обсудят сегодня на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС. Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

«Сегодня мы также поговорим о Грузии, которая не развивается так, как нам бы хотелось», — сказала Браже журналистам перед началом встречи.

Брюссель фактически заморозил процесс вступления Грузии в ЕС в ответ на принятие закона об иноагентах, антизападную риторику и другие антидемократические шаги правительства «Грузинской мечты». На этой неделе Брюссель выразил обеспокоенность намерением правящей партии объявить вне закона практически всех своих политических оппонентов, если она победит на парламентских выборах. В интервью Politico пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предупредил власти Грузии об ответной реакции со стороны Еврокомиссии. Однако, отметил он, дверь к членству «останется открытой, если Грузия решит пересмотреть ценности и нормы ЕС и обратить вспять негативные тенденции последних месяцев».

«Вопрос в том, что нам делать. Мы знаем проблему, мы знаем диагноз, но что делать», — говорит министр иностранных дел Латвии.

Тема Грузии не обозначена в повестке на сайте службы внешнеполитических связей ЕС. По словам Браже, главы МИД «обменяются информацией» по поводу возможных «позитивных способов поощрения Грузии».