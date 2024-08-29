Закрыт офис Telegram

Офис Telegram в Дубае, где Павел Дуров проживает с 2017 года, закрыт и не используется командой мессенджера, сообщают зарубежные СМИ.

Ранее отмечалось, что Дуров снимал 200-метровый офис в Business Central Towers поблизости от офиса Microsoft, чтобы соблюсти закон ОАЭ, требующий от компании наличия юридического адреса на территории страны.

Российские СМИ считают, что ни Дуров, ни его команда никогда не работали в арендуемом помещении. По словам местных брокеров, офис обходился Telegram в 13 млн рублей в год.