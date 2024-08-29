USD 1.7000
EUR 1.8930
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Новость дня
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро

Закрыт офис Telegram

14:41 2411

Офис Telegram в Дубае, где Павел Дуров проживает с 2017 года, закрыт и не используется командой мессенджера, сообщают зарубежные СМИ.

Ранее отмечалось, что Дуров снимал 200-метровый офис в Business Central Towers поблизости от офиса Microsoft, чтобы соблюсти закон ОАЭ, требующий от компании наличия юридического адреса на территории страны.

Российские СМИ считают, что ни Дуров, ни его команда никогда не работали в арендуемом помещении. По словам местных брокеров, офис обходился Telegram в 13 млн рублей в год.

Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска наш обзор
16:11 5663
Что ждет Дурова?
Что ждет Дурова? обновлено 17:10
17:10 3673
Азербайджанский таэквондист вышел в полуфинал Паралимпиады
Азербайджанский таэквондист вышел в полуфинал Паралимпиады фото, обновлено
17:29 1470
Критическая ситуация на Донбассе: российские солдаты лезут из всех щелей
Критическая ситуация на Донбассе: российские солдаты лезут из всех щелей обновляется: 15:08
15:08 12107
Армения в треугольнике Баку-Москва-Анкара
Армения в треугольнике Баку-Москва-Анкара наш комментарий; все еще актуально
10:49 4194
«Серые волки» хотят засудить экс-лидера кемалистов
«Серые волки» хотят засудить экс-лидера кемалистов
15:28 2151
Сегодня день рождения легендарного Чингиза Мустафаева
Сегодня день рождения легендарного Чингиза Мустафаева
15:17 1295
Украина вновь о транзите азербайджанского газа
Украина вновь о транзите азербайджанского газа
15:17 3235
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
13:53 8287
Задержан еще один замминистра обороны России
Задержан еще один замминистра обороны России новость дополнена
14:31 4802
Товарищ Си хочет дружить с Америкой
Товарищ Си хочет дружить с Америкой
14:15 1947

ЭТО ВАЖНО

Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска наш обзор
16:11 5663
Что ждет Дурова?
Что ждет Дурова? обновлено 17:10
17:10 3673
Азербайджанский таэквондист вышел в полуфинал Паралимпиады
Азербайджанский таэквондист вышел в полуфинал Паралимпиады фото, обновлено
17:29 1470
Критическая ситуация на Донбассе: российские солдаты лезут из всех щелей
Критическая ситуация на Донбассе: российские солдаты лезут из всех щелей обновляется: 15:08
15:08 12107
Армения в треугольнике Баку-Москва-Анкара
Армения в треугольнике Баку-Москва-Анкара наш комментарий; все еще актуально
10:49 4194
«Серые волки» хотят засудить экс-лидера кемалистов
«Серые волки» хотят засудить экс-лидера кемалистов
15:28 2151
Сегодня день рождения легендарного Чингиза Мустафаева
Сегодня день рождения легендарного Чингиза Мустафаева
15:17 1295
Украина вновь о транзите азербайджанского газа
Украина вновь о транзите азербайджанского газа
15:17 3235
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
13:53 8287
Задержан еще один замминистра обороны России
Задержан еще один замминистра обороны России новость дополнена
14:31 4802
Товарищ Си хочет дружить с Америкой
Товарищ Си хочет дружить с Америкой
14:15 1947
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться