Что ждет Дурова?

Также адвокат сообщил, что следствие по делу Дурова может продлиться более трех месяцев.

Суд Парижа изъял у Павла Дурова все паспорта на период следствия , сообщил французский адвокат.

*** 16:41

Судебный надзор за Павлом Дуровым во Франции может продлиться до окончания расследования, то есть вплоть до нескольких лет, рассказал российским СМИ французский адвокат.

При этом отмечается, что основатель Telegram может в любое время обратиться к судье с просьбой об ослаблении надзора.

Кроме того, Дуров может продолжать работу, так как судебный надзор во Франции не предполагает ограничений в использовании интернета и телефона, заявил французский адвокат.