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Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Новость дня
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро

Что ждет Дурова?

обновлено 17:10
17:10 3674

Суд Парижа изъял у Павла Дурова все паспорта на период следствия, сообщил французский адвокат.

Также адвокат сообщил, что следствие по делу Дурова может продлиться более трех месяцев.

*** 16:41

Судебный надзор за Павлом Дуровым во Франции может продлиться до окончания расследования, то есть вплоть до нескольких лет, рассказал российским СМИ французский адвокат.

При этом отмечается, что основатель Telegram может в любое время обратиться к судье с просьбой об ослаблении надзора.

Кроме того, Дуров может продолжать работу, так как судебный надзор во Франции не предполагает ограничений в использовании интернета и телефона, заявил французский адвокат.

*** 14:58

Павел Дуров доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора вместо ареста.

Владелец Telegram отметил профессионализм своего адвоката и после заседания был в хорошем настроении — улыбался и шутил, пишет SHOT со ссылкой на источник.

Источник издания отметил, что адвокат строит линию защиты, суть которой заключается в следующем: Дуров не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его детищем, это то же самое, если бы Карла Бенца судили за все аварии с автомобилями. Тогда бы и Тима Кука стоило сделать соучастником Дурова, ведь многие "злодеи" заходили в Telegram с помощью iPhone.

Напомним, накануне Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, он должен внести залог в размере 5 млн евро и появляться в полиции 2 раза в неделю.

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