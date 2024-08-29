Что ждет Дурова?
Суд Парижа изъял у Павла Дурова все паспорта на период следствия, сообщил французский адвокат.
Также адвокат сообщил, что следствие по делу Дурова может продлиться более трех месяцев.
*** 16:41
Судебный надзор за Павлом Дуровым во Франции может продлиться до окончания расследования, то есть вплоть до нескольких лет, рассказал российским СМИ французский адвокат.
При этом отмечается, что основатель Telegram может в любое время обратиться к судье с просьбой об ослаблении надзора.
Кроме того, Дуров может продолжать работу, так как судебный надзор во Франции не предполагает ограничений в использовании интернета и телефона, заявил французский адвокат.
Павел Дуров доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора вместо ареста.
Владелец Telegram отметил профессионализм своего адвоката и после заседания был в хорошем настроении — улыбался и шутил, пишет SHOT со ссылкой на источник.
Источник издания отметил, что адвокат строит линию защиты, суть которой заключается в следующем: Дуров не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его детищем, это то же самое, если бы Карла Бенца судили за все аварии с автомобилями. Тогда бы и Тима Кука стоило сделать соучастником Дурова, ведь многие "злодеи" заходили в Telegram с помощью iPhone.
Напомним, накануне Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, он должен внести залог в размере 5 млн евро и появляться в полиции 2 раза в неделю.