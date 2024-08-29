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Турецкие госбанки отказывают гражданам России

15:04 1564

Турецкий государственный банк Ziraat не открывает банковских счетов в рублях, заявили РИА Новости в одном из филиалов банка в столице Турции Анкаре, отказавшись объяснять причины данной ситуации.

Жалобы относительно открытия банковских счетов в рублях стали поступать РИА Новости с начала летнего сезона от ряда граждан РФ, занимающихся бизнесом на территории Турции. Обслуживание рублевых счетов ранее входило в перечень услуг госбанка при наличии у клиента вида на жительство или документа о праве на работу или учебу на территории Турции.

По словам россиян, ряд частных банков открывают счета в рублях при условии депозита, а вот госбанки отказываются это делать. Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank ранее на неделе заявлял агентству, что проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане РФ могут открывать рублевые счета.

"Нет, сейчас счета в рублях не открываются", - заявили корреспонденту РИА Новости в филиале банка в ответ на просьбу открыть банковский счет в российской валюте.

В финансовой организации отказались комментировать причины данной ситуации.

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